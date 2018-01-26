Саймон Марданшин хочет уехать в Томск

«Если меня не отпускают с проекта, я тогда хотел бы с ней на Поляну уехать. Просто у меня депрессия начинается от "Острова любви", от ограниченного пространства", - добавил в соц-сети Марданшин.

Как объяснил Саймон, африканская жара, как и суматоха, происходящая вокруг него в последние дни, сильно действует ему на нервы, в связи с чем парень просто сходит с ума. Понравиться такое расположение дел может мало кому, поэтому загорелый атлет рьяно рвётся в родной Томск.К слову, организаторы, как и коллеги по периметру, пытаются отговорить Марданшина от идеи добровольно податься за ворота, так как назад дороги, возможно, не будет, а желание вернуться, как правило, появляется почти у всех, кто когда-то был на проекте.Что касается Хроминой, Марданшин заявил, что мог бы строить любовь с ней за периметром, однако бывшая возлюбленная Романа Гриценко, совсем недавно прилетевшая на архипелаг, не согласилась, хоть и отметила, что ей приятно слышать это от Саймона.