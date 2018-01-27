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В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию
В фильмах про Джеймса Бонда пользователи Интернета обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию.

Пользователи социальной сети Twitter высказались крайне негативно о классике кинематографа, киноэпопеи о секретном агенте 007, Джеймсе Бонде. Фильмы об британском разведчике обвиняются пользователями Интернета громадном количестве дискриминационных факторов. Так, в «Бондиане» насчитали множество примеров сексизма, расизма и гомофобии.

Особенно возмутились зрители актерами, исполнявшими роль супершпиона. Так, о Шоне Коннери высказались, как о слишком агрессивном насильнике. В действии Роджера Мура нашли переизбыток сексизма и даже расизма.

Особенно много нападок от фанатов «Бондианы» получил фильм «Человек с золотым пистолетом», его назвали киночтивом о расистах и насильниках.

Смогли избежать обвинений только актеры кино-Бонды Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Стоит отметить, что Броснан все же получил некоторую дозу критики, некоторые пользователи окрестили его настоящим «динозавром».
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию

Особенная критика кинофраншизе о суперразведчике досталась от так называемых «миллениалов».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 00:00
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