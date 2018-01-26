Муж Нюши угрожает поклонникам Егора Крида

Разборки начались несколько дней назад в Сети Instagram. Конфликт начался из-за того, что один из поклонников пивца злится на то, что Нюша "лайкает" фото Крида . Игорь Сивов писал владельцу аккаунта kinderkreed оскорбительные комментарии и потребовал прекратить следить за творчеством певицы.Сам же поклонник Крида начал спорить с мужем Нюши, восприняв данные требования как шутку. В итоге дело дошло до того, что мужчина на протяжении нескольких дней комментировал записи подписчиков известного исполнителя песен. Сивов запретил фанатам Егора лезть через социальные сети к его супруге.