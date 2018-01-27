«Обитель зла» построил бизнесмен под Минском
Необычный особняк, который соседи уже назвали «обителью зла» и «адским особняком», под Минском построил белорусский бизнесмен.
Белорусский бизнесмен построил загородный дом с пугающим дизайном, который стал настоящей достопримечательностью города Ратомка, который находится недалеко от Минска.
Особенностью необычного особняка стало то, что украшен он костями, черепами, фигурами мифических существ. Такое оформление пугает местных жителей, и они стараются не приближаться к дому, обходя его стороной.
Не смотря на то что большинство соседей бизнесмена недовольны такой достопримечательностью, находятся и любители всего необычного, которые приезжают отовсюду, чтобы увидеть «адский особняк» и сделать селфи на его фоне.
Как выяснилось, изначально дом был обычным - мужчина начал его строительство десять лет назад, планируя поселиться там со своей семьей. Он сделал из дома «обители зла» после того, как развелся с женой.
Белорусский бизнесмен построил загородный дом с пугающим дизайном, который стал настоящей достопримечательностью города Ратомка, который находится недалеко от Минска.
Особенностью необычного особняка стало то, что украшен он костями, черепами, фигурами мифических существ. Такое оформление пугает местных жителей, и они стараются не приближаться к дому, обходя его стороной.
Не смотря на то что большинство соседей бизнесмена недовольны такой достопримечательностью, находятся и любители всего необычного, которые приезжают отовсюду, чтобы увидеть «адский особняк» и сделать селфи на его фоне.
Как выяснилось, изначально дом был обычным - мужчина начал его строительство десять лет назад, планируя поселиться там со своей семьей. Он сделал из дома «обители зла» после того, как развелся с женой.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:30