«Обитель зла» построил бизнесмен под Минском

Белорусский бизнесмен построил загородный дом с пугающим дизайном, который стал настоящей достопримечательностью города Ратомка, который находится недалеко от Минска.Особенностью необычного особняка стало то, что украшен он костями, черепами, фигурами мифических существ. Такое оформление пугает местных жителей, и они стараются не приближаться к дому, обходя его стороной.Не смотря на то что большинство соседей бизнесмена недовольны такой достопримечательностью, находятся и любители всего необычного, которые приезжают отовсюду, чтобы увидеть «адский особняк» и сделать селфи на его фоне.Как выяснилось, изначально дом был обычным - мужчина начал его строительство десять лет назад, планируя поселиться там со своей семьей. Он сделал из дома «обители зла» после того, как развелся с женой.