Росстандарт: Утверждены новые ГОСТы для гречки, красной икры, сливочного масла и риса

Документ вступит в силу 1 марта, а после проверки будет находиться в статусе с 2021 г. Икра обязана иметь 5% отстоя, а показатель соли составит 2%.Также с помощью анализа ДНК эксперты смогут определять вид рыбы. Ядра риса должны иметь 99, 7% качества, а дефекты гречки не превышать 0,1%, но также запрет распространяется на плесень, чего не было раньше.Молочный продукт после проверки на термоустойчивость будет иметь 1% его значения. Это позволит покупателям избежать приобретения просроченных товаров и сохранит формы масла до конца срока годности. Также в следующем году ГОСТ затронет производство водки, согласно международным стандартам. Жидкость будет прозрачной без примесей с мягким вкусом, а также крепость не превысит 40%.