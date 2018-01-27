Игра Trap Adventure 2 начала раздражать геймеров своей сложностью

Юзер с ником P_MEN876 выложил в соцсети Twitter видео игрушки Trap Adventure 2. Пользователи заметили, что главного героя во время прохождения убивает почти всё, что у него встречается на пути. При этом персонаж старается преодолеть исчезающие платформы, падающие камни, всплывающие шипы. По словам пользователя, приложение его взбесило настолько, что он хотел разбить смартфон. Запись за несколько дней набрала 12 000 000 просмотров.Фолловеры в своих комментариях стали сочувствовать игроманам. Они заявили, что данная игрушка начала их также раздражать, хотя они не начинали еще в нее играть. Прочие также делали публикации видео, в которых пытались пройти уровень. Игрушку Trap Adventure 2 выпустили в позапрошлом году.