"Дом-2" отдал долги Александры Черно

Представители реалити-шоу, видимо, настолько сильно ценят Черно, что решили раздать долги почти мгновенно, чтобы она смогла спокойно заниматься своими делами на периметре и больше не вспоминать об этих проблемах. Александра, конечно, безгранично благодарна своим помощникам, но фолловеры, знающие о манере телестройки ничего не делать за так, призывают Черно насторожиться.Многие уверены, что после отдачи долгов Александре придётся выполнять все инструкции руководства беспрекословно. При этом её неожиданное возвращение на Сейшельские острова, добавляют зрители, стоит считать началом отработки тех самых миллионов, которые за неё отдали. Мало того, Александре придётся ещё долго находиться то на Поляне, то на "Острове любви", но это, скорее всего, не напугает данную особу.Прежде стало известно, что Черно восстановила роман с Иосифом Оганесяном, в связи с чем пара может поучаствовать в свадебном конкурсе.