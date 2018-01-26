Ольга Бузова рассказала, что хотела бы пообщаться с Жанной д'Арк

Ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" был задан следующий вопрос: в какой эпохе или цивилизации ей бы хотелось пожить?Ольга поведала, что ей очень симпатична личность национальной героини Франции Жанны д'Арк, жившей в 15-м столетии. Изучая биографию знаменитой воительницы, Ольга очаровалась её сильным характером и героическими поступками. Бузова хотела бы задать Жанне несколько вопросов и попытаться понять её.Интернет-пользователи полагают, что 32-летняя знаменитость находит у себя какие-то общие черты с Жанной д'Арк, и этим как раз объясняется её интерес к данной исторической персоне.Стоит сказать, что о несгибаемом характере и силе воли Бузовой высказались уже довольно много людей, и среди них не только представители её фан-базы, но также коллеги и родственники с друзьями Ольги, знающие её не только по выступлениям на сцене, но и в личном общении. При этом сама себя певица считает крайне эмоциональным, ранимым человеком, которого легко обитель и заставить плакать.