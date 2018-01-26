Странное ДТП в Москве: полицейская машина столкнулась с упряжкой

По подтвержденным данным 63-летняя пенсионерка Ольга Владимировна ехала на санях, а везла её 10-летняя хаски Зарина. Женщина рассказала, что так она тренирует своего питомца для поддержки здоровья животного. ДТП произошло из-за того, что собака, скорее всего, испугалась машин и изменила привычных маршрут, после чего сани столкнулись со служебной полицейской машиной, за рулем которой находился старший сержант Александр Степанов. Пенсионерка выпала из саней на заснеженную дорогу.После инцидента сержант сразу же обратился за помощью в скорую. Женщину отвезли в 33 городскую больницу, где и стало известно о переломе ноги и повреждении поясницы. Пострадавшая крайне возмущена из-за того, что машина проезжала в лесопарковой зоне, где машин быть вообще не должно. Но она рада, что её питомец не пострадал.