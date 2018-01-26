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Странное ДТП в Москве: полицейская машина столкнулась с упряжкой
В Москве произошло весьма необычно ДТП, в котором столкнулись полицейская машина и собачья упряжка. Инцидент произошел около парка «Лосиный Остров». В упряжке находилась женщина 63 лет. По официальным данным собака никаких травм не получила, а вот пенсионерка повредила ногу и поясницу.

По подтвержденным данным 63-летняя пенсионерка Ольга Владимировна ехала на санях, а везла её 10-летняя хаски Зарина. Женщина рассказала, что так она тренирует своего питомца для поддержки здоровья животного. ДТП произошло из-за того, что собака, скорее всего, испугалась машин и изменила привычных маршрут, после чего сани столкнулись со служебной полицейской машиной, за рулем которой находился старший сержант Александр Степанов. Пенсионерка выпала из саней на заснеженную дорогу.
Странное ДТП в Москве: полицейская машина столкнулась с упряжкой

После инцидента сержант сразу же обратился за помощью в скорую. Женщину отвезли в 33 городскую больницу, где и стало известно о переломе ноги и повреждении поясницы. Пострадавшая крайне возмущена из-за того, что машина проезжала в лесопарковой зоне, где машин быть вообще не должно. Но она рада, что её питомец не пострадал.
Происшествия
Добавил: Oleneva Вчера, 20:36
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