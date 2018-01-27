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Испанский «Отель для взрослых» Роберта Де Ниро откроется в марте
В марте в Испании голливудский актер Роберт Де Ниро откроет «отель для взрослых» с ночным клубом, бассейном, SPA и зоной отдыха.
Испанский «Отель для взрослых» Роберта Де Ниро откроется в марте


Отель Роберта Де Ниро под названием «Nobu Hotel Marbella», который будет открыт для посетителей в марте, располагается на юге Испании. Он будет включен в сеть гостиниц «Nobu Hotels».

В новой гостинице голливудского актера окна номеров для постояльцев выходят на оживленную площадь с различными барами и ресторанами. В номерах категории «люкс» имеются террасы, ванные комнаты, сделанные из мрамора, и большие кровати.

Кроме того, в отеле будет работать бассейн с зоной отдыха и SPA-центр.

Британские СМИ называют отель Роберта Де Ниро «отелем для взрослых». При гостинице присутствует ночной клуб «La Suite», у которого имеется открытая терраса.

Стоимость проживания в самом недорогом 2-местном номере гостиницы будет составлять 250 евро за ночь. Переночевать в номере категории «люкс» можно будет за 2000 евро.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00
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