Испанский «Отель для взрослых» Роберта Де Ниро откроется в марте

Отель Роберта Де Ниро под названием «Nobu Hotel Marbella», который будет открыт для посетителей в марте, располагается на юге Испании. Он будет включен в сеть гостиниц «Nobu Hotels».В новой гостинице голливудского актера окна номеров для постояльцев выходят на оживленную площадь с различными барами и ресторанами. В номерах категории «люкс» имеются террасы, ванные комнаты, сделанные из мрамора, и большие кровати.Кроме того, в отеле будет работать бассейн с зоной отдыха и SPA-центр.Британские СМИ называют отель Роберта Де Ниро «отелем для взрослых». При гостинице присутствует ночной клуб «La Suite», у которого имеется открытая терраса.Стоимость проживания в самом недорогом 2-местном номере гостиницы будет составлять 250 евро за ночь. Переночевать в номере категории «люкс» можно будет за 2000 евро.