Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП в российских школах

Любые попытки скрыть информацию обречены на провал, так что лучше показать реальные инциденты с максимальной объективностью. Журналист подчеркнул, что сюжет не должен напоминать детектив, чтобы не стать темой для подражания у детей.Также грамотный показ преступления не вызывает желание повторить события, потому что в нем есть оценка ситуации, расставившая все вещи на свои места. Владимир Познер упомянул о серии нападений школьников, вызвавших сильный резонанс в обществе, которые освещались каналами в виде фрагментов.