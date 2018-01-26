Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП в российских школах
Ведущий во время интервью перед журналистами отметил, что каналы ТВ обязаны освещать все ЧП, происходящие в стране. Потому Владимир Познер попросил их не скрывать подобные происшествия в российских школах, провоцируя возникновение различных слухов.
Любые попытки скрыть информацию обречены на провал, так что лучше показать реальные инциденты с максимальной объективностью. Журналист подчеркнул, что сюжет не должен напоминать детектив, чтобы не стать темой для подражания у детей.
Также грамотный показ преступления не вызывает желание повторить события, потому что в нем есть оценка ситуации, расставившая все вещи на свои места. Владимир Познер упомянул о серии нападений школьников, вызвавших сильный резонанс в обществе, которые освещались каналами в виде фрагментов.
Любые попытки скрыть информацию обречены на провал, так что лучше показать реальные инциденты с максимальной объективностью. Журналист подчеркнул, что сюжет не должен напоминать детектив, чтобы не стать темой для подражания у детей.
Также грамотный показ преступления не вызывает желание повторить события, потому что в нем есть оценка ситуации, расставившая все вещи на свои места. Владимир Познер упомянул о серии нападений школьников, вызвавших сильный резонанс в обществе, которые освещались каналами в виде фрагментов.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:55