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Медведев заявил о необходимости подготовки к запуску 5G связи
Дмитрий Медведев в РФ дал старт технологам в разработке современной связи формата 5G.

Медведев заявил о необходимости подготовки к запуску 5G связи

По словам Медведева в РФ появилась необходимость в создании, запуске 5G связи. По словам главы правительства, пришло время, чтобы основательно задуматься о создании частотных диапазонов непосредственно для сетей данного рода. В свою очередь запуск сетей 5G является очень сложным, а также дорогостоящим проектом. Наряду с этим Российская Федерация обязана воплотить этот проект, который очень важен для инфраструктуры государства. Глава правительства также заметил, что международные стандарты, полосы радиочастот утвердят уже в будущем году.

На сегодняшний день Медведев основной задачей видит создание правильного четкого алгоритма воплощения данного масштабного проекта. Работу над проектами такого рода уже начали во всех высокоразвитых мировых государствах. В ней участвуют поставщики специального оборудования, а также операторы связи.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10
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