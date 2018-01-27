Медведев заявил о необходимости подготовки к запуску 5G связи

По словам Медведева в РФ появилась необходимость в создании, запуске 5G связи. По словам главы правительства, пришло время, чтобы основательно задуматься о создании частотных диапазонов непосредственно для сетей данного рода. В свою очередь запуск сетей 5G является очень сложным, а также дорогостоящим проектом. Наряду с этим Российская Федерация обязана воплотить этот проект, который очень важен для инфраструктуры государства. Глава правительства также заметил, что международные стандарты, полосы радиочастот утвердят уже в будущем году.На сегодняшний день Медведев основной задачей видит создание правильного четкого алгоритма воплощения данного масштабного проекта. Работу над проектами такого рода уже начали во всех высокоразвитых мировых государствах. В ней участвуют поставщики специального оборудования, а также операторы связи.