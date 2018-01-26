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Жаловаться на задержку зарплаты россияне смогут через мобильное приложение
Теперь россияне смогут пожаловаться на задержку заработной платы через мобильное приложение «Я - инспектор».
Жаловаться на задержку зарплаты россияне смогут через мобильное приложение


Виталий Лосев, заместитель начальника управления проектов информатизации сообщил, что россияне уже могут пожаловаться на задержу зарплаты, если являются пользователями мобильного приложения «Я – инспектор».

До этого в приложении была доступна функция отправки жалобы по поводу замеченных нарушений в строительстве – например, отсутствие средств защиты у рабочих или защитных ограждений на строительном объекте.

После обновления приложении «Я – инспектор» в нем стали доступны темы «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством», «Задерживают зарплату», «Не оплачена сверхурочная работа», «Произведены удержания из заработной платы».

Также работник может направить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушениях в порядке его расследования.
Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:48
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