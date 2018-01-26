В КНР девушка бросила парня из-за поддельного Porsche
В КНР девушка бросила парня из-за поддельного Porsche. Она сама не распознала обман, но ее друзья сразу заметили, что авто не похоже на настоящий бренд.
После знакомства кавалер решил подвезти ее домой на машине, после чего пара начала встречаться. Молодая особа опубликовала снимки шикарного транспорта избранника в сетях, однако ее окружение сразу развеяло ее иллюзии. Оказалось, что все логотипы фирмы парень купил у местных поставщиков, но сам имел отечественный Zotye SR9.
Когда все подробности выяснились во время беседы с друзьями, обманутая девушка не смогла простить парню его выдумку. Она решила больше не встречаться с таким человеком, на которого нельзя положиться в дальнейшей жизни.
После знакомства кавалер решил подвезти ее домой на машине, после чего пара начала встречаться. Молодая особа опубликовала снимки шикарного транспорта избранника в сетях, однако ее окружение сразу развеяло ее иллюзии. Оказалось, что все логотипы фирмы парень купил у местных поставщиков, но сам имел отечественный Zotye SR9.
Когда все подробности выяснились во время беседы с друзьями, обманутая девушка не смогла простить парню его выдумку. Она решила больше не встречаться с таким человеком, на которого нельзя положиться в дальнейшей жизни.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:25