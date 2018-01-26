В КНР девушка бросила парня из-за поддельного Porsche

После знакомства кавалер решил подвезти ее домой на машине, после чего пара начала встречаться. Молодая особа опубликовала снимки шикарного транспорта избранника в сетях, однако ее окружение сразу развеяло ее иллюзии. Оказалось, что все логотипы фирмы парень купил у местных поставщиков, но сам имел отечественный Zotye SR9.Когда все подробности выяснились во время беседы с друзьями, обманутая девушка не смогла простить парню его выдумку. Она решила больше не встречаться с таким человеком, на которого нельзя положиться в дальнейшей жизни.