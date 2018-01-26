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Появление НЛО над Аляской становится причиной возникновения землетрясения
Исследователи заметили, что появление НЛО над Аляской становится причиной возникновения землетрясения. В последний раз были зафиксированы подземные толчки, когда объект был зафиксирован туристами.

Два года назад сотрудник полиции из города Фэрбенкс обратил внимание на корабль пришельцев, который образовывал возле себя новые аналоги различных форм. Затем все они создали треугольник и исчезли в небе перед глазами изумленного человека. Затем пилот во время полета над хребтом Брукс увидел эскадру НЛО, несущуюся к штату. Перед такими событиями житель Нидерландов предупреждал ученых о природных катаклизмах над территорией Канады и США.

Появление НЛО над Аляской становится причиной возникновения землетрясения


Когда проснулся Йеллоустоун, камеры зафиксировали объект, излучающий сильное свечение, расположившийся над гейзерами, после чего он стал выпускать в землю лучи света. Также туристы замечали множество аппаратов инопланетян, наблюдающих за развитием событий. Пока неизвестно, какие эксперименты проводят гуманоиды в этой части мира, но также есть версия об их базах, скрытых от людских глаз.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:15
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