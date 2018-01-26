Егор Холявин набрал 15 килограммов

"Я вижу, как Холявин регулярно ест фаст-фуд, вредную и жирную пищу. А в спортзал, конечно, не ходит. Думаю, он набрал не меньше 15 кило­граммов, у него большой живот. Я очень переживаю за друга и надеюсь, что он очень скоро возьмет себя в руки», - заявила Кристина.

Как рассказала подруга Егора Кристина Дерябина, вся проблема в его нежелании бороться с аппетитом. Парень ленится и не может отказать себе в еде, и вес, конечно же, набирается опять. Кроме того, для большой сгонки ему нужно было сделать тридцать пластических операций, однако его организм выдержал только пятнадцать, а потом начались серьёзные проблемы со здоровьем.Оставшись со своей бедой и без помощи пластических хирургов, молодой человек мог бы изнурять себя диетами, однако не хватило воли, поэтому в данный момент выглядит Холявин так же, как и в то время, когда только пришёл на реалити-шоу канала ТНТ.