Apple начинает обновление приложения для чтения электронных книг
Начата работа компанией Apple над совершенствованием приложения iBooks, предназначенного для чтения электронных книг. Это буду обновления, разработкой которых занимается представитель состава руководителей, известной компании Amazon.
В сообщениях отмечается, что за последние несколько лет, это наиболее масштабный план обновлений для приложения, связанного с чтением электронных книг. Как информируют инсайдеры, выход обновленной версии iBooks планируется уже на ближайшие месяцы. В настоящее время, разработчиками тестируется новый раздел, под название - «Читается сейчас» и вкладка для воспроизведения аудиокниг. Компанией значительно упрощен сервер и обновлен онлайн - магазин книг, вид которого приближен к App Store.
Для бизнес-сервера Apple, цифровые книги и ранее составляли основу, к тому же, выступали в роли конкурента в отношении американской Amazon. Но после разбирательств в суде, по поводу завышения цен на электронные книги, Apple был выписан штраф, составивший $450 млн. После чего, компания сделала переход на App Store, Apple Music и прокат фильмов.
В сообщениях отмечается, что за последние несколько лет, это наиболее масштабный план обновлений для приложения, связанного с чтением электронных книг. Как информируют инсайдеры, выход обновленной версии iBooks планируется уже на ближайшие месяцы. В настоящее время, разработчиками тестируется новый раздел, под название - «Читается сейчас» и вкладка для воспроизведения аудиокниг. Компанией значительно упрощен сервер и обновлен онлайн - магазин книг, вид которого приближен к App Store.
Для бизнес-сервера Apple, цифровые книги и ранее составляли основу, к тому же, выступали в роли конкурента в отношении американской Amazon. Но после разбирательств в суде, по поводу завышения цен на электронные книги, Apple был выписан штраф, составивший $450 млн. После чего, компания сделала переход на App Store, Apple Music и прокат фильмов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:50