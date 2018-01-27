Apple начинает обновление приложения для чтения электронных книг

В сообщениях отмечается, что за последние несколько лет, это наиболее масштабный план обновлений для приложения, связанного с чтением электронных книг. Как информируют инсайдеры, выход обновленной версии iBooks планируется уже на ближайшие месяцы. В настоящее время, разработчиками тестируется новый раздел, под название - «Читается сейчас» и вкладка для воспроизведения аудиокниг. Компанией значительно упрощен сервер и обновлен онлайн - магазин книг, вид которого приближен к App Store.Для бизнес-сервера Apple, цифровые книги и ранее составляли основу, к тому же, выступали в роли конкурента в отношении американской Amazon. Но после разбирательств в суде, по поводу завышения цен на электронные книги, Apple был выписан штраф, составивший $450 млн. После чего, компания сделала переход на App Store, Apple Music и прокат фильмов.