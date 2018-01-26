Порошенко предложил создать новую коалицию против России

Украинский президент с трибуны Давосского форума обратился к европейским коллегам с призывом инициировать создание нового коалиционного договора против России.Порошенко высказал радость по поводу своего участия в столь важном мероприятии. Кроме того вместе с представителями Польши и Литвы он выступил за переговоры о новом формате сотрудничества названных стран.Президент Украины в который раз напомнил странам Европы о, с его слов, угрозе со стороны России. Все это должно подтолкнуть, считает господин Порошенко, европейских партнеров к созданию некой нового группирования стран ЕС для антироссийской деятельности.Петр Алексеевич высказал твердую уверенность в том, что Украина с каждым днем ближе к Евросоюзу. Он упрекнул так называемых «евроскептиков» в их сомнениях по поводу столь оптимистического будущего своего руководства страной.