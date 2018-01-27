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Компания Lifan показала новуюю генерацию беспилотника Smily
Исследователи профильной компании Baidu участвовали несколько месяцев в создании современного нового электромобиля Lifan Smily.

Компания Lifan показала новуюю генерацию беспилотника Smily

Машину наделили усовершенствованным ИИ. Авто в автоматическом режиме может добраться до пользователя если он вызовет машину через адаптированное приложение. Для пользования обновлёнными функциями электрокара следует на карте найти значок авто, которое находится ближе всего. Lifan Smily затем построит самостоятельно оптимальный маршрут, отправится к своему заказчику от места парковки. В приложении можно вводить конечный адрес, тогда авто пассажира довезёт до необходимого места. Уже после поездки можно опять дать команду припарковаться.

Для правильного построения маршрута, система работает с теми картами, которые имеют большое разрешение. За счёт камер и сенсоров Lifan Smily может в пути преодолевать любые преграды, безопасно маневрировать, при этом, не создавая аварийных ситуаций.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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