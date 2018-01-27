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Вера Брежнева своего «сына» поздравила с Днем рождения
Вера Брежнева в реальной жизни мама двух очаровательных дочек - Сони и Сары. Однако недавно звезда киноленты «Любовь в большом городе 3» обнародовала в рамках Instagram пост, в котором она поздравила с именинами своего «сына» актера Александра Петрова.

Вера Брежнева своего «сына» поздравила с Днем рождения

Брежнева рассказала фолловерам, что с парнем она познакомилась на съемочной площадке киноленты «Любовь в большом городе 3». В данном фильме актёр сыграл роль её «резко выросшего» сына и с тех пор артистка постоянно следит за творчеством Петрова.

Своим поклонникам певица тоже рекомендовала познакомиться с его творчеством, при этом посетить ближайшие спектакли, в которых играет Александр. Вера уверена, что от актерского мастерства Петрова поклонники получат массу удовольствия. Комментаторы согласились с певицей, что её «сын» хороший актер и с большим удовольствием присоединились к поздравлениям.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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