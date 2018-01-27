Вера Брежнева своего «сына» поздравила с Днем рождения

Брежнева рассказала фолловерам, что с парнем она познакомилась на съемочной площадке киноленты «Любовь в большом городе 3». В данном фильме актёр сыграл роль её «резко выросшего» сына и с тех пор артистка постоянно следит за творчеством Петрова.Своим поклонникам певица тоже рекомендовала познакомиться с его творчеством, при этом посетить ближайшие спектакли, в которых играет Александр. Вера уверена, что от актерского мастерства Петрова поклонники получат массу удовольствия. Комментаторы согласились с певицей, что её «сын» хороший актер и с большим удовольствием присоединились к поздравлениям.