Поклонники раскритиковали Ренату Литвинову за отсутствие макияжа в метро
Звезда решила найти для своей работы самую интересную станцию метро, а потому решила не выделяться из толпы и предпочла выбрать наряд обычной москвички. Однако поклонники раскритиковали Ренату Литвинову за отсутствие макияжа, заметив новый снимок в блоге.
Подписчики даже не узнали режиссера в образе женщины, выглядевшей намного старше своих лет. Они были разочарованы внешним видом Ренаты Литвиновой, которая предпочла не использовать дорогие наряды и косметику, привлекающие внимание фанатов. Многие люди стали писать негативные сообщения в адрес артистки, попросив ее больше не появляться в таком виде на публике.
Пользователи сетей предположили, что это может быть связано с созданием нового фильма, после чего стали интересоваться подробностями. Сама знаменитость не обратила внимания на выпады недоброжелателей, предпочитая сохранять интригу.
Подписчики даже не узнали режиссера в образе женщины, выглядевшей намного старше своих лет. Они были разочарованы внешним видом Ренаты Литвиновой, которая предпочла не использовать дорогие наряды и косметику, привлекающие внимание фанатов. Многие люди стали писать негативные сообщения в адрес артистки, попросив ее больше не появляться в таком виде на публике.
Пользователи сетей предположили, что это может быть связано с созданием нового фильма, после чего стали интересоваться подробностями. Сама знаменитость не обратила внимания на выпады недоброжелателей, предпочитая сохранять интригу.