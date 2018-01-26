Врач оригинально поддержал недоношенного младенца и заслужил похвалу в сети

В социальной сети Reddit в топе публикаций появилось интересное фото. Один из блогеров разместил на своей странице трогательную фотографию, на которой доктор, принявший роды, приветствует кулачком в кулачек недоношенного ребенка. Так врач поддержал младенца после тяжелых родов.Сентиментальные публикации часто попадают на высшие строчки рейтингов в сети, такая абсолютно заслуженная честь выпала и на долю фото недоношенного малыша.Фото появилось на странице шведского студента. За небольшой срок публикация набрала почти 20 тысяч лайков и массу добрых комментариев с собственными историями других пользователей сети.