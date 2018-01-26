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Врач оригинально поддержал недоношенного младенца и заслужил похвалу в сети
Врач оригинально поддержал недоношенного новорожденного младенца и заслужил похвалу в сети.

В социальной сети Reddit в топе публикаций появилось интересное фото. Один из блогеров разместил на своей странице трогательную фотографию, на которой доктор, принявший роды, приветствует кулачком в кулачек недоношенного ребенка. Так врач поддержал младенца после тяжелых родов.

Сентиментальные публикации часто попадают на высшие строчки рейтингов в сети, такая абсолютно заслуженная честь выпала и на долю фото недоношенного малыша.

Фото появилось на странице шведского студента. За небольшой срок публикация набрала почти 20 тысяч лайков и массу добрых комментариев с собственными историями других пользователей сети.
Врач оригинально поддержал недоношенного младенца и заслужил похвалу в сети
Общество / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 20:44
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