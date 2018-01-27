Mitsubishi в 2018 году увеличила расценки на Pajero Sport и Outlander

Цены на Outlander увеличились на 10 – 30 тысяч рублей. Базовый переднеприводный 2,0-литровый кроссовер (Invite) стоит 1,529 млн. руб. вместо прежних 1,499 млн. руб. Полноприводная версия Outlander стоит 1,68999 млн. руб. Топовая версия с 2-литровым мотором стоит от 1,889990 млн. руб. Mitsubishi Outlander в комплектации Instyle с 2,4-литровым мотором на 167 л. с., вариатором, полным приводом подорожал на 30 000 руб. (1,98999 млн.руб.). Авто в исполнении Ultimate стоит 2,13999 млн. руб. Mitsubishi Pajero Sport подешевел на 50 тыс. руб. во всех комплектациях и версиях.Стартовая цена дизельного авто с «механикой» достигает 2,249 млн. руб. Версия Ultimate с восьмиступенчатым «автоматом» стоит 2,89999 млн.руб. Бензиновый трёхлитровый внедорожник на 209 л.с. расценивается от 2,64999 до 2,84999 млн. руб.