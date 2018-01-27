Изменившуюся Анну Семенович перепутали с Кожевниковой

В микроблоге Instagram Анны Семенович появилась публикация с отдыха на Бали. В отличие от прочих знаменитостей, певица предпочитала не показывать своё красивое тело в откровенных купальниках. Чтобы не огорчать своих поклонников и представителей СМИ, артистка обнародовала фото, на которых предстала в нижнем белье и эротических платьях. Например, популярная исполнительница песен обнародовала публикацию, на которой изображена в красной комбинации, стоя на коленях в кровати.Реакция фолловеров не замедлила последовать. Однако самое интересное, что множество поклонников попросту не узнали певицу. Фолловеры перепутали Семенович с актрисой Марией Кожевниковой. Истинные поклонники блондинки, рассыпались в комплиментах, написав, что она просто шикарная дива.