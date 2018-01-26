59-летняя Мадонна выложила голое селфи

Поп-королева Мадонна в очередной раз поделилась с аудиторией своими откровенными фотоснимками. На выложенном певицей фото на странице ее профиля в соцсети Instagram она предстала в обнаженном виде.На эпатажном селфи звезда прикрыла обнаженное тело модной сумкой от престижного бренда. На стильном аксессуаре от Louis Vuitton, находится репродукция легендарной «Моны Лизы» да Винчи.Комментарий селебрити тоже оказался весьма интересным, Мадонна призналась, что «пускает слюни» по такой модной новинке.Многочисленные фолловеры артистки высказали свое искреннее восхищение неувядаемой королевой поп-музыки, ведь Луизе Чикконе сейчас уже почти 60. Фанаты назвали красавицу произведением искусства.