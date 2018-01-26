Вирус ловит любителей детских порнографических фильмов

По сообщениям прессы, вирус распространяется по порталам, где размещены порнографические фильмы. После того, как человек посетил сайты для взрослых, вирус делает скриншоты того, что смотрел пользователь. После этого юзеру приходит сообщение с угрозами о том, что если тот не заплатит определенную сумму, то видео попадет к властям на основании продвижения детской порнографии. О данном вирусе узнал случайный пользователь, который попался на уловки мошенников.Пострадавший решил рассказать о случившемся в разных интернет-сообществах. Он признался, что случайно скачал файл, который был частью порнографического фильма. После этого на компьютере начали высвечиваться ошибки системы. Чтобы эта информация осталась в секрете хакеры начали требовать у пострадавшего 120 долларов, иначе они сообщат о случившимся в ФБР.