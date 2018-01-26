Канадский астроном восстановил связь с давно потерянным спутником IMAGE

Интересно, что теперь Тилли является членом команды IMAGE и вместе с ними работает над тем, чтобы найти способ вернуть контроль над спутником. Ранее уже сообщалось, что причиной потери связи являлся сбой в питании бортового передатчика. После этого заявления программу свернули.Стоит отметить, что изначально канадец пытался отыскать радиосигнал от спутника ZUMA, который так и не вышел на запланированную траекторию движения. Вместо необходимого астроном получил неожиданное. Таким образом, оказалось, что это был сигнал спутника IMAGE. После этого любитель сразу же связался с руководством закрытой миссии.Напомним, что в космос аппарат был выведен с целью изучения магнитосферы Земли. Устройство в космос вывела ракета-носитель Delta II в 2000 году, а в 2005-м связь с ним пропала.