Канадский астроном восстановил связь с давно потерянным спутником IMAGE
Сотрудники NASA с декабря 2005 года потеряли связь со спутником IMAGE. Это случилось вследствие некоторых технических проблем. Тем не менее, недавно канадский астроном-любитель Скотт Тилли сумел восстановить сообщение с этим аппаратом.
Интересно, что теперь Тилли является членом команды IMAGE и вместе с ними работает над тем, чтобы найти способ вернуть контроль над спутником. Ранее уже сообщалось, что причиной потери связи являлся сбой в питании бортового передатчика. После этого заявления программу свернули.
Стоит отметить, что изначально канадец пытался отыскать радиосигнал от спутника ZUMA, который так и не вышел на запланированную траекторию движения. Вместо необходимого астроном получил неожиданное. Таким образом, оказалось, что это был сигнал спутника IMAGE. После этого любитель сразу же связался с руководством закрытой миссии.
Напомним, что в космос аппарат был выведен с целью изучения магнитосферы Земли. Устройство в космос вывела ракета-носитель Delta II в 2000 году, а в 2005-м связь с ним пропала.
Интересно, что теперь Тилли является членом команды IMAGE и вместе с ними работает над тем, чтобы найти способ вернуть контроль над спутником. Ранее уже сообщалось, что причиной потери связи являлся сбой в питании бортового передатчика. После этого заявления программу свернули.
Стоит отметить, что изначально канадец пытался отыскать радиосигнал от спутника ZUMA, который так и не вышел на запланированную траекторию движения. Вместо необходимого астроном получил неожиданное. Таким образом, оказалось, что это был сигнал спутника IMAGE. После этого любитель сразу же связался с руководством закрытой миссии.
Напомним, что в космос аппарат был выведен с целью изучения магнитосферы Земли. Устройство в космос вывела ракета-носитель Delta II в 2000 году, а в 2005-м связь с ним пропала.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20