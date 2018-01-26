В Швейцарии туристы шесть дней просидели в холодной “адской пещере” Хеллох

Гости в возрасте 25- 55 лет решили осмотреть местную достопримечательность кантона Швиц, однако погодные условия стали причиной задержки в этом месте. Мужчины оказались закрытыми в пещере, расположенной возле реки Муота.Когда вода спала, спасателям удалось войти в самую длинную природную изюминку и забрать оттуда пострадавших особ. К счастью, все они не имели проблем со здоровьем и остались живы, после чего поехали домой.