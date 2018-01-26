В Швейцарии туристы шесть дней просидели в холодной “адской пещере” Хеллох
Швейцарские спасатели рассказали СМИ об инциденте с туристами, оказавшимися пленниками “адской пещеры” Хеллох. Они просидели там шесть дней из-за уровня воды, не дающего людям выйти наружу.
Гости в возрасте 25- 55 лет решили осмотреть местную достопримечательность кантона Швиц, однако погодные условия стали причиной задержки в этом месте. Мужчины оказались закрытыми в пещере, расположенной возле реки Муота.
Когда вода спала, спасателям удалось войти в самую длинную природную изюминку и забрать оттуда пострадавших особ. К счастью, все они не имели проблем со здоровьем и остались живы, после чего поехали домой.
Гости в возрасте 25- 55 лет решили осмотреть местную достопримечательность кантона Швиц, однако погодные условия стали причиной задержки в этом месте. Мужчины оказались закрытыми в пещере, расположенной возле реки Муота.
Когда вода спала, спасателям удалось войти в самую длинную природную изюминку и забрать оттуда пострадавших особ. К счастью, все они не имели проблем со здоровьем и остались живы, после чего поехали домой.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35