Атакованный телеведущими политолог пообещал порвать российский паспорт

Гражданин РФ и Украины Сергей Запорожский, часто присутствующий на российском телевидении, как блогер и политолог, заявил о готовности разорвать паспорт гражданина Российской Федерации за сумму в 15 тысяч евро.Темой программа, в которой участвовал политолог, было так называемое переписывание истории Советского Союза. В ходе передачи господин Запорожский вступил в спор с представителем официальных властей ДНР.За советника главы Донецкой республики Александра Казакова вступился ведущий Артем Шейнин. Он напомнил блогеру, что тот до сих пор имеет российские документы и не стремится избавиться от них.Ответом Запорожского стало его публичное заявление о готовности разорвать российский паспорт, если найдется некий спонсор, способный заплатить за такой жест целых 15 тысяч евро.При этом документы об украинском гражданстве он обещал сохранить независимо от желаний спонсоров.Оригинальное предложение дискуссии предложил ведущий радио Михаил Шахназаров, он пообещал найти спонсора, который даст Запорожскому 100 тысяч долларов за съемки в порнофильме. От такой инициативы блогер отказался.