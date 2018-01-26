В США учитель физкультуры без трусов гонялся за школьниками

Каналы новостей показали фрагменты, чтобы не травмировать детскую психику. Инцидент произошел на уроке, начавшемся в обычном режиме. Однако педагог внезапно стал снимать с себя вещи, после чего остался в обнаженном виде и преследовал перепуганных учеников, закрывшихся в классе после побега в здание.Возмущенные родители требуют наказать неадекватного мужчину и уволить его с работы без дальнейшего права преподавания. Также они обвинили руководство в халатном отношении к проверке личностей сотрудников, способных нанести серьезный вред психике 7-летних малышей.