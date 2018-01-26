АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В США учитель физкультуры без трусов гонялся за школьниками
Американские СМИ сообщили о происшествии в Калифорнии. Учитель физкультуры из школы Картрей без трусов гонялся за школьниками, после чего был арестован полицией.

Каналы новостей показали фрагменты, чтобы не травмировать детскую психику. Инцидент произошел на уроке, начавшемся в обычном режиме. Однако педагог внезапно стал снимать с себя вещи, после чего остался в обнаженном виде и преследовал перепуганных учеников, закрывшихся в классе после побега в здание.

В США учитель физкультуры без трусов гонялся за школьниками


Возмущенные родители требуют наказать неадекватного мужчину и уволить его с работы без дальнейшего права преподавания. Также они обвинили руководство в халатном отношении к проверке личностей сотрудников, способных нанести серьезный вред психике 7-летних малышей.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изменившуюся Анну Семенович перепутали с
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм,
Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП
Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов
В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали
Просмотреть все новости