Essential Phone упал в цене
Смартфон Essential Phone, который был представлен в прошлом году, стал значительно дешевле. Таким образом, каждый желающий теперь имеет возможность приобрести данный флагман за 435 долларов.
Стоит напомнить, что ранее его цена находилась на уровне 699 долларов. В конце весны заявленный ценник снизился до 449 долларов. Новая стоимость была представлена в торговом сервисе Amazon. Так Essential Phone в белом исполнении теперь доступен примерно за 25 тысяч рублей.
К слову, 5,7-дюймовое мобильное устройство оснащено процессором Snapdragon 835, который дополнили четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Помимо этого также стоит выделить двойной модуль основной камеры с разрешением 13 мегапикселей.
Компания Essential на данный момент занята разработкой второй генерации этой модельной линейки
Стоит напомнить, что ранее его цена находилась на уровне 699 долларов. В конце весны заявленный ценник снизился до 449 долларов. Новая стоимость была представлена в торговом сервисе Amazon. Так Essential Phone в белом исполнении теперь доступен примерно за 25 тысяч рублей.
К слову, 5,7-дюймовое мобильное устройство оснащено процессором Snapdragon 835, который дополнили четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Помимо этого также стоит выделить двойной модуль основной камеры с разрешением 13 мегапикселей.
Компания Essential на данный момент занята разработкой второй генерации этой модельной линейки
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:43