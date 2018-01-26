Essential Phone упал в цене

Стоит напомнить, что ранее его цена находилась на уровне 699 долларов. В конце весны заявленный ценник снизился до 449 долларов. Новая стоимость была представлена в торговом сервисе Amazon. Так Essential Phone в белом исполнении теперь доступен примерно за 25 тысяч рублей.К слову, 5,7-дюймовое мобильное устройство оснащено процессором Snapdragon 835, который дополнили четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Помимо этого также стоит выделить двойной модуль основной камеры с разрешением 13 мегапикселей.Компания Essential на данный момент занята разработкой второй генерации этой модельной линейки