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Олег Газманов слагает стихи на дельтаплане
Популярный отечественный исполнитель песен Олег Газманов эту холодную зиму принял решение переждать на Мальдивских островах. Чтобы поклонники не соскучились, он в рамках Instagram выкладывает фото своего активного отдыха. Следующее селфи Газманов сделал во время полёта на дельтаплане над океаном.

Олег Газманов слагает стихи на дельтаплане

В свои шестьдесят шесть лет Газманов всем своим поклонникам продемонстрировал головокружительные полеты. Певец не только контролирует процесс полета, но и одновременно делает селфи. В качестве комментария к посту он прикрепил стихотворение. Поклонники просто в восторге, как от самого фото, так и от предлагающегося к нему стихотворения.

Поклонники назвали народного артиста России умницей, смельчаком и даже праздником. Фанаты охарактеризовали профиль Олега Газманова как один из самых крутых во всей социальной сети Instagram. Всего за четыре часа публикация исполнителя песен смогла собрать более шести тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:05
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