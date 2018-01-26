Олег Газманов слагает стихи на дельтаплане

В свои шестьдесят шесть лет Газманов всем своим поклонникам продемонстрировал головокружительные полеты. Певец не только контролирует процесс полета, но и одновременно делает селфи. В качестве комментария к посту он прикрепил стихотворение. Поклонники просто в восторге, как от самого фото, так и от предлагающегося к нему стихотворения.Поклонники назвали народного артиста России умницей, смельчаком и даже праздником. Фанаты охарактеризовали профиль Олега Газманова как один из самых крутых во всей социальной сети Instagram. Всего за четыре часа публикация исполнителя песен смогла собрать более шести тысяч лайков.