Олег Газманов слагает стихи на дельтаплане
Популярный отечественный исполнитель песен Олег Газманов эту холодную зиму принял решение переждать на Мальдивских островах. Чтобы поклонники не соскучились, он в рамках Instagram выкладывает фото своего активного отдыха. Следующее селфи Газманов сделал во время полёта на дельтаплане над океаном.
В свои шестьдесят шесть лет Газманов всем своим поклонникам продемонстрировал головокружительные полеты. Певец не только контролирует процесс полета, но и одновременно делает селфи. В качестве комментария к посту он прикрепил стихотворение. Поклонники просто в восторге, как от самого фото, так и от предлагающегося к нему стихотворения.
Поклонники назвали народного артиста России умницей, смельчаком и даже праздником. Фанаты охарактеризовали профиль Олега Газманова как один из самых крутых во всей социальной сети Instagram. Всего за четыре часа публикация исполнителя песен смогла собрать более шести тысяч лайков.
В свои шестьдесят шесть лет Газманов всем своим поклонникам продемонстрировал головокружительные полеты. Певец не только контролирует процесс полета, но и одновременно делает селфи. В качестве комментария к посту он прикрепил стихотворение. Поклонники просто в восторге, как от самого фото, так и от предлагающегося к нему стихотворения.
Поклонники назвали народного артиста России умницей, смельчаком и даже праздником. Фанаты охарактеризовали профиль Олега Газманова как один из самых крутых во всей социальной сети Instagram. Всего за четыре часа публикация исполнителя песен смогла собрать более шести тысяч лайков.