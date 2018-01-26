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Зарядка от телефона убила малайзийца
Зарядка от мобильного телефона убила малайзийца.

Пользование обычным смартфоном привело к гибели человека. Так неисправная зарядка к мобильному телефону привело к смерти молодого малазийца. Как сообщают СМИ, мужчину ударило током в то время, как он заряжал свой гаджет.

По заявлению пресс-служб правоохранительных органов, несчастный случай произошел скорее всего из-за неисправности зарядки.

Погибшего 35-летнего мужчину обнаружил друг, в доме которого погибший на момент смерти находился. Следов каких либо сторонних травм, которые могли стать причиной смерти, на теле обнаружено не было.
Зарядка от телефона убила малайзийца

Потому наиболее вероятной версией гибели парня стала неисправная зарядка либо несоответствующая оригинальному устройству.
Происшествия
Добавил: tidings Вчера, 22:15
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