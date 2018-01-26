Apple представит iPad Pro, выполненный на основе iPhone X

К таким догадкам эксперты пришли после того как специалист в области смартфонов и планшетов Ми-Чи Куо поделился своими предположениями касательно будущей модели iPad. Исходя из этого, аналитики пришли к выводу, что планшет будет сделан на основе пока последнего на сегодняшний день смартфона Apple - iPhone X. В частности считается, что рамки iPad Pro будут уменьшены, а верхняя часть, где должна располагаться фронтальная камера станет совсем другой.Как бы там ни было, это всего лишь предположения экспертов, а вот в компании Apple эти слова еще подтверждены не были. Вполне возможно, что о новом планшетном компьютере будет рассказано в рамках мероприятия WWDC.