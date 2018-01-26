АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Apple представит iPad Pro, выполненный на основе iPhone X
Представители корпорации Apple собираются в этом году представить миру новое планшетное устройство iPad Pro, которое будет выполнено на основе уже существующего iPhone X. Таким образом, девайс могут наделить системой сканирования лица и камерой TrueDepth.

Apple представит iPad Pro, выполненный на основе iPhone X


К таким догадкам эксперты пришли после того как специалист в области смартфонов и планшетов Ми-Чи Куо поделился своими предположениями касательно будущей модели iPad. Исходя из этого, аналитики пришли к выводу, что планшет будет сделан на основе пока последнего на сегодняшний день смартфона Apple - iPhone X. В частности считается, что рамки iPad Pro будут уменьшены, а верхняя часть, где должна располагаться фронтальная камера станет совсем другой.

Как бы там ни было, это всего лишь предположения экспертов, а вот в компании Apple эти слова еще подтверждены не были. Вполне возможно, что о новом планшетном компьютере будет рассказано в рамках мероприятия WWDC.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изменившуюся Анну Семенович перепутали с
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм,
Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП
Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов
В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали
Просмотреть все новости