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Московский зоопарк поздравит животных с Днем святого Валентина
Сотрудники Московского зоопарка собираются поздравить своих подопечных с Днем святого Валентина. А посетителей приглашают посмотреть на мероприятие.
Московский зоопарк поздравит животных с Днем святого Валентина


Работники зоосада решили поздравить зверей с праздником Валентина и уже придумали, как: запланировано «подарить» жителям зоосада специальные конфеты, которые будут иметь форму сердца. Например, для белых медведей приготовят ледяные леденцы из фруктов и рыбы. И это еще не все: как рассказали изданию-источнику, мишки будут грызть угощение и по ходу дела доставать оттуда сюрпризы.

Москвичей и гостей города ждут в зоопарке (и не только в этот день), чтобы и понаблюдать, как зоологи поздравляют питомцев, и поздравить друг друга.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:50
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