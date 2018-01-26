Московский зоопарк поздравит животных с Днем святого Валентина

Работники зоосада решили поздравить зверей с праздником Валентина и уже придумали, как: запланировано «подарить» жителям зоосада специальные конфеты, которые будут иметь форму сердца. Например, для белых медведей приготовят ледяные леденцы из фруктов и рыбы. И это еще не все: как рассказали изданию-источнику, мишки будут грызть угощение и по ходу дела доставать оттуда сюрпризы.Москвичей и гостей города ждут в зоопарке (и не только в этот день), чтобы и понаблюдать, как зоологи поздравляют питомцев, и поздравить друг друга.