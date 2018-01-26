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В Петербурге стали выпускать на 23% больше новых авто
Согласно итогам текущего года автомобильные заводы Санкт-Петербурга выпустили на 23 процента новых автомобилей больше в сравнении с показателями 2017 года.

В Петербурге стали выпускать на 23% больше новых авто

В городе в прошлом году произвели 346 800 легковых авто. Данный показатель больше в сравнении с 2016 – 2015 годом. Больше половины новых петербургских авто выпускает Hyundai. Объемы производства на данном предприятии увеличились в 2017 году на 13%. При этом общий объем выпущенных авто составил 233 500 авто. Toyota смогла увеличить выпуск новых машин практически в два раза. Объем производства на автозаводе Nissan повысился практически на треть.

Некоторые произведённые в СПб авто отправляются на экспорт. На территории Санкт-Петербурга в прошлом году реализовали 100 700 новых транспортных средств. Это является третьим показателем по Российской Федерации после Москвы, а также Московской области. По сравнению с позапрошлым годом в СПб продали на 17,5% больше новых авто.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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