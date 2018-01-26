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Ученые: Египетские пирамиды были построены людьми
Американские ученые доказали, что египетские пирамиды были построены людьми, а не внеземными существами, как говорили исследователи. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Во время исследования ценных исторических памятников в одном строении были замечены погрешности. Эксперты сразу обратили внимание, что основание пирамиды Хеопса не имеет формы идеального квадрата. Древние строители допустили ошибки во время расчетов, после чего одна сторона стала больше других аналогов, однако специалистам не удалось выяснить, какая техника была использована людьми.

Ученые: Египетские пирамиды были построены людьми


Эти события стали подтверждением человеческого труда, как и другие находки, замеченные учеными раньше. Несмотря на такие веские доводы, некоторые специалисты придерживаются теории, согласно которой сооружения были возведены богами или ушедшими цивилизациями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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