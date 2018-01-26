Ученые создали самую тонкую иглу для проникновения в самые глубокие части мозга

Ученые из Массачусетского университета технологий долгое время трудились над созданием имплантов, размер которых не превышает диаметр человеческого волоса. Благодаря этому теперь любое лекарство можно будет доставить вглубь мозга, используя пульт дистанционного управления. На данный момент эксперименты проводились только на животных, но все они прошли успешно, поэтому в скором времени технологию планируют опробовать на человеке.Данное изобретение поможет бороться с разнообразными невралгическими расстройствами и даже с такими болезнями, как Паркинсон. Конечно, с помощью лекарств и капельниц можно добраться до глубоких частей мозга, но такое лечение несет за собой множество побочных эффектов.