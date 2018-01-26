АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Samsung Galaxy S9 обещают наделить эксклюзивными опциями
Разработчики компании Samsung обещают наделить смартфон Galaxy S9 эксклюзивными техническими решениями. Таким образом, обладатели такого устройства будут иметь в своем распоряжении опции, которых нет ни на одном другом девайсе.

Samsung Galaxy S9 обещают наделить эксклюзивными опциями


Стоит отметить, что новый флагман от южнокорейского бренда Samsung должен быть представлен совсем скоро. Так разработчики сделали небольшой анонс и указали на тот факт, что новинка получит эксклюзивную программную прошивку от компании. Эта прошивка позволит людям пользоваться новыми возможностями, но пока в корпорации не сообщают какими именно.

Также в частности выделяется особый сенсор для сканирования радужной оболочки глаза, а специально для него разработчики напишут эксклюзивное программное обеспечение.

Кроме всего вышеуказанного, стоит ожидать графическую оболочку, которой сможет похвастаться только новый флагман компании Samsung.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изменившуюся Анну Семенович перепутали с
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм,
Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП
Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов
В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали
Просмотреть все новости