Samsung Galaxy S9 обещают наделить эксклюзивными опциями

Стоит отметить, что новый флагман от южнокорейского бренда Samsung должен быть представлен совсем скоро. Так разработчики сделали небольшой анонс и указали на тот факт, что новинка получит эксклюзивную программную прошивку от компании. Эта прошивка позволит людям пользоваться новыми возможностями, но пока в корпорации не сообщают какими именно.Также в частности выделяется особый сенсор для сканирования радужной оболочки глаза, а специально для него разработчики напишут эксклюзивное программное обеспечение.Кроме всего вышеуказанного, стоит ожидать графическую оболочку, которой сможет похвастаться только новый флагман компании Samsung.