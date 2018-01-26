Samsung Galaxy S9 обещают наделить эксклюзивными опциями
Разработчики компании Samsung обещают наделить смартфон Galaxy S9 эксклюзивными техническими решениями. Таким образом, обладатели такого устройства будут иметь в своем распоряжении опции, которых нет ни на одном другом девайсе.
Стоит отметить, что новый флагман от южнокорейского бренда Samsung должен быть представлен совсем скоро. Так разработчики сделали небольшой анонс и указали на тот факт, что новинка получит эксклюзивную программную прошивку от компании. Эта прошивка позволит людям пользоваться новыми возможностями, но пока в корпорации не сообщают какими именно.
Также в частности выделяется особый сенсор для сканирования радужной оболочки глаза, а специально для него разработчики напишут эксклюзивное программное обеспечение.
Кроме всего вышеуказанного, стоит ожидать графическую оболочку, которой сможет похвастаться только новый флагман компании Samsung.
Стоит отметить, что новый флагман от южнокорейского бренда Samsung должен быть представлен совсем скоро. Так разработчики сделали небольшой анонс и указали на тот факт, что новинка получит эксклюзивную программную прошивку от компании. Эта прошивка позволит людям пользоваться новыми возможностями, но пока в корпорации не сообщают какими именно.
Также в частности выделяется особый сенсор для сканирования радужной оболочки глаза, а специально для него разработчики напишут эксклюзивное программное обеспечение.
Кроме всего вышеуказанного, стоит ожидать графическую оболочку, которой сможет похвастаться только новый флагман компании Samsung.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:45