Лицо Елены Малышевой от перекачки ботоксом превратилось в маску

Большинство худеющих сходятся во мнении, что советы доктора Малышевой - антиреклама здоровому образу жизни, при этом многие возмущаются заоблачными расценками. Трудно не заметить, что Елена снимает себя крупным планом, где невооруженным глазом можно рассмотреть недостатки её внешности.На видео прошедшего лета у неё намного больше морщин возле глаз, другой овал лица, а также присутствует мимика. Сейчас же лоб телеведущей вовсе не двигается, а лицо больше напоминает маску. Малышева с гордостью рассказывает, что уже на протяжении нескольких лет колит себе ботокс, так как это достижение в науке которое тормозит процесс старения.