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Лицо Елены Малышевой от перекачки ботоксом превратилось в маску
Елена Малышева, являющаяся доктором и ведущей, села на "диету имени себя" и ежедневно в рамках Instagram делится с подписчиками своими успехами. Однако не все фолловеры оценили увиденные посты теледивы положительно, подметив, что её лицо от ботокса превратилось в маску.

Лицо Елены Малышевой от перекачки ботоксом превратилось в маску

Большинство худеющих сходятся во мнении, что советы доктора Малышевой - антиреклама здоровому образу жизни, при этом многие возмущаются заоблачными расценками. Трудно не заметить, что Елена снимает себя крупным планом, где невооруженным глазом можно рассмотреть недостатки её внешности.

На видео прошедшего лета у неё намного больше морщин возле глаз, другой овал лица, а также присутствует мимика. Сейчас же лоб телеведущей вовсе не двигается, а лицо больше напоминает маску. Малышева с гордостью рассказывает, что уже на протяжении нескольких лет колит себе ботокс, так как это достижение в науке которое тормозит процесс старения.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:35
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