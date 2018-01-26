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Во время бури аргентинский ведущий Фернандо Фиггони запечатлел на камеру НЛО
Во время бури аргентинский ведущий Фернандо Фиггони запечатлел на камеру НЛО, скрывающийся за облаками. Он делал снимки для своей программы и был удивлен, заметив на них внеземной объект.

Знаменитость решил опубликовать сюжет в сетях, а также отметил, что корабль пришельцев был похож на летающую тарелку, излучающую яркое свечение. Она на большой скорости пронеслась возле Ла-Платы, рассматривая территорию, к которой приближался шторм.

Во время бури аргентинский ведущий Фернандо Фиггони запечатлел на камеру НЛО


Пользователи сетей тоже подтвердили слова свидетеля события и показали свои материалы с изображениями аналогичного НЛО. Также люди отметили, что этот человек является публичной персоной в стране и не станет подделывать фото ради пиара.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:45
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