Во время бури аргентинский ведущий Фернандо Фиггони запечатлел на камеру НЛО

Знаменитость решил опубликовать сюжет в сетях, а также отметил, что корабль пришельцев был похож на летающую тарелку, излучающую яркое свечение. Она на большой скорости пронеслась возле Ла-Платы, рассматривая территорию, к которой приближался шторм.Пользователи сетей тоже подтвердили слова свидетеля события и показали свои материалы с изображениями аналогичного НЛО. Также люди отметили, что этот человек является публичной персоной в стране и не станет подделывать фото ради пиара.