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Nissan оснастил японский отель специальными тапочками-беспилотниками
В японском отеле ввели тапочки-беспилотники, столики и подушки, от компании Nissan.

Nissan оснастил японский отель специальными тапочками-беспилотниками

Производитель применил ресурсы в области автономного управления непосредственно для адаптации технологии, используемой в передовой системе автоматических парковок ProPilot Park. Впервые парковочный ассистент презентовали на электромобиле версии Nissan Leaf новой генерации. С помощью датчиков ультразвука, а также камер она может выявить окружающие объекты, самостоятельно припарковать авто. В гостинице беспилотные предметы функционируют аналогично. В случае нажатии специальной кнопки при ненадобности данных предметов они занимают заранее указанное место.

В 2016 году Nissan осуществил испытания стульев, которые двигаются в очереди без посторонней помощи. Цель разработки заключалась в том, чтобы ожидание клиентов в ресторане, кафе сделать менее утомительным. Автоматической системой оборудовали кресла в офисе и парковки.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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