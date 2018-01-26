Nissan оснастил японский отель специальными тапочками-беспилотниками

Производитель применил ресурсы в области автономного управления непосредственно для адаптации технологии, используемой в передовой системе автоматических парковок ProPilot Park. Впервые парковочный ассистент презентовали на электромобиле версии Nissan Leaf новой генерации. С помощью датчиков ультразвука, а также камер она может выявить окружающие объекты, самостоятельно припарковать авто. В гостинице беспилотные предметы функционируют аналогично. В случае нажатии специальной кнопки при ненадобности данных предметов они занимают заранее указанное место.В 2016 году Nissan осуществил испытания стульев, которые двигаются в очереди без посторонней помощи. Цель разработки заключалась в том, чтобы ожидание клиентов в ресторане, кафе сделать менее утомительным. Автоматической системой оборудовали кресла в офисе и парковки.