Valve готовит обновление для Steam

Стало известно, что компания намерена внедрить в платформу специальный календарь событий, в котором пользователи будут видеть главные события от разработчиков видеоигр. Таким образом, каждый юзер сможет узнать, когда тот или иной создатель компьютерных игр выпустит очередное обновление или запустит конкурс и турнир.Также планируется ввести поправки в интерфейс режима Big Picture. Помимо этого обновления коснутся системы отзывов. Вследствие таких изменений пользователи будут делиться между собой мнением о том или ином продукте.Стоит отметить, что на данный момент в Valve не указали точную дату выхода подобного обновления.