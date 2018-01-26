Valve готовит обновление для Steam
Компания Valve готовит новое масштабное обновление для своего сервиса Steam. О новом проекте представители Valve рассказали на встрече с разработчиками, которая проводилась в Барселоне позавчера.
Стало известно, что компания намерена внедрить в платформу специальный календарь событий, в котором пользователи будут видеть главные события от разработчиков видеоигр. Таким образом, каждый юзер сможет узнать, когда тот или иной создатель компьютерных игр выпустит очередное обновление или запустит конкурс и турнир.
Также планируется ввести поправки в интерфейс режима Big Picture. Помимо этого обновления коснутся системы отзывов. Вследствие таких изменений пользователи будут делиться между собой мнением о том или ином продукте.
Стоит отметить, что на данный момент в Valve не указали точную дату выхода подобного обновления.
Стало известно, что компания намерена внедрить в платформу специальный календарь событий, в котором пользователи будут видеть главные события от разработчиков видеоигр. Таким образом, каждый юзер сможет узнать, когда тот или иной создатель компьютерных игр выпустит очередное обновление или запустит конкурс и турнир.
Также планируется ввести поправки в интерфейс режима Big Picture. Помимо этого обновления коснутся системы отзывов. Вследствие таких изменений пользователи будут делиться между собой мнением о том или ином продукте.
Стоит отметить, что на данный момент в Valve не указали точную дату выхода подобного обновления.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:26