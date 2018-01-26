АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Андрей Малахов решил сделать теще необычный подарок и приготовить итальянские десерты
Поклонники ведущего заметили в Instagram необычное фото, на котором он позирует вместе с Викторией Дайнеко рядом с необычным холодильником. Андрей Малахов решил сделать теще необычный подарок и приготовить итальянские десерты.

Он лаконично написал в посте, что посетил мастер классы у лучших поваров вместе со звездной коллегой, чтобы научиться делать такие шедевры. Подписчики были заинтригованы сообщением Андрея Малахова, а также многим людям формы техники напомнили “Донбасс”. Люди похвалили своего кумира за заботу о родственниках, а также упомянули о супруге, гордящейся таким избранником.

Андрей Малахов решил сделать теще необычный подарок и приготовить итальянские десерты


Пользователи сетей присоединились к позитивным сообщениям и попросили звезду показать им результаты в виде кулинарных блюд. Пока ведущий не отреагировал на их просьбы, предпочитая сохранять интригу до конца.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изменившуюся Анну Семенович перепутали с
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм,
Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП
Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов
В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали
Просмотреть все новости