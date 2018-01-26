Андрей Малахов решил сделать теще необычный подарок и приготовить итальянские десерты
Поклонники ведущего заметили в Instagram необычное фото, на котором он позирует вместе с Викторией Дайнеко рядом с необычным холодильником. Андрей Малахов решил сделать теще необычный подарок и приготовить итальянские десерты.
Он лаконично написал в посте, что посетил мастер классы у лучших поваров вместе со звездной коллегой, чтобы научиться делать такие шедевры. Подписчики были заинтригованы сообщением Андрея Малахова, а также многим людям формы техники напомнили “Донбасс”. Люди похвалили своего кумира за заботу о родственниках, а также упомянули о супруге, гордящейся таким избранником.
Пользователи сетей присоединились к позитивным сообщениям и попросили звезду показать им результаты в виде кулинарных блюд. Пока ведущий не отреагировал на их просьбы, предпочитая сохранять интригу до конца.
Он лаконично написал в посте, что посетил мастер классы у лучших поваров вместе со звездной коллегой, чтобы научиться делать такие шедевры. Подписчики были заинтригованы сообщением Андрея Малахова, а также многим людям формы техники напомнили “Донбасс”. Люди похвалили своего кумира за заботу о родственниках, а также упомянули о супруге, гордящейся таким избранником.
Пользователи сетей присоединились к позитивным сообщениям и попросили звезду показать им результаты в виде кулинарных блюд. Пока ведущий не отреагировал на их просьбы, предпочитая сохранять интригу до конца.