АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В 2017 году стоимость автомобиля с пробегом в интернете уменьшилась на 9%
За 2017 год расценка на подержанные авто в интернете снизилась на 7 – 9%. Официальные представители в отличие от имеющихся онлайн-площадок, подняли стоимость поддержанных авто.

В 2017 году стоимость автомобиля с пробегом в интернете уменьшилась на 9%

Оба сегмента должны показать в этом году увеличение цен, включая также поддержанные авто у официальных дилеров. Стоимость на машины повысилась из-за снижения популярного сегмента – машин возрастом до трёх лет. Ряд онлайн-площадок по продаже подержанных авто, отмечают снижение цен в прошлом году на 9%. Прочие отметили уменьшение на 3 – 7,6%. Хотя у официальных представителей стоимость поддержанных машин в 2017 году выросла, дилеры смогли занять 60% российского вторичного рынка.

Высокая стоимость машин у официальны дилеров наблюдается вследствие предлагаемой более широкой информации про техническое состояние авто. В центрах также предлагали более молодые машины. Между тем в интернете в рамках вторичного рынка лидируют машины старше семи лет.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 20:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изменившуюся Анну Семенович перепутали с
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм,
Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП
Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов
В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали
Просмотреть все новости