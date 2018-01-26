В 2017 году стоимость автомобиля с пробегом в интернете уменьшилась на 9%
За 2017 год расценка на подержанные авто в интернете снизилась на 7 – 9%. Официальные представители в отличие от имеющихся онлайн-площадок, подняли стоимость поддержанных авто.
Оба сегмента должны показать в этом году увеличение цен, включая также поддержанные авто у официальных дилеров. Стоимость на машины повысилась из-за снижения популярного сегмента – машин возрастом до трёх лет. Ряд онлайн-площадок по продаже подержанных авто, отмечают снижение цен в прошлом году на 9%. Прочие отметили уменьшение на 3 – 7,6%. Хотя у официальных представителей стоимость поддержанных машин в 2017 году выросла, дилеры смогли занять 60% российского вторичного рынка.
Высокая стоимость машин у официальны дилеров наблюдается вследствие предлагаемой более широкой информации про техническое состояние авто. В центрах также предлагали более молодые машины. Между тем в интернете в рамках вторичного рынка лидируют машины старше семи лет.
Оба сегмента должны показать в этом году увеличение цен, включая также поддержанные авто у официальных дилеров. Стоимость на машины повысилась из-за снижения популярного сегмента – машин возрастом до трёх лет. Ряд онлайн-площадок по продаже подержанных авто, отмечают снижение цен в прошлом году на 9%. Прочие отметили уменьшение на 3 – 7,6%. Хотя у официальных представителей стоимость поддержанных машин в 2017 году выросла, дилеры смогли занять 60% российского вторичного рынка.
Высокая стоимость машин у официальны дилеров наблюдается вследствие предлагаемой более широкой информации про техническое состояние авто. В центрах также предлагали более молодые машины. Между тем в интернете в рамках вторичного рынка лидируют машины старше семи лет.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:45