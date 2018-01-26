Мир вдохновило российское агентство с моделями возрастом от 45 лет

Специалисты поделились информацией, что на данный момент индустрия моды смогла преодолеть шаблоны по поводу размеров моделей и их национальности, теперь главной задачей экспертов стало преодоление убеждений по поводу возраста. Именно поэтому в России уже достаточно давно работает модельное агентство Oldushka. Открылось оно благодаря проекту известного фотографа Игоря Гавара.Модели, работающие в этом агентстве, регулярно получают множество заказов на работу в России. Женщины от 45 лет все чаще появляются в разнообразных рекламных кампаниях и каталогах, это привносит в индустрию моды новое понимание. Журналисты уверены, что такую практику должны взять во внимания и другие государства, и сделать её более массовой.