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Мир вдохновило российское агентство с моделями возрастом от 45 лет
В России функционирует необычное в современном понимании модельное агентство. В этом агентстве принимают на работу женщин от 45 лет, а максимальный возраст сотрудниц не имеет значения. Об этом сообщает Bored Panda.

Специалисты поделились информацией, что на данный момент индустрия моды смогла преодолеть шаблоны по поводу размеров моделей и их национальности, теперь главной задачей экспертов стало преодоление убеждений по поводу возраста. Именно поэтому в России уже достаточно давно работает модельное агентство Oldushka. Открылось оно благодаря проекту известного фотографа Игоря Гавара.
Мир вдохновило российское агентство с моделями возрастом от 45 лет

Модели, работающие в этом агентстве, регулярно получают множество заказов на работу в России. Женщины от 45 лет все чаще появляются в разнообразных рекламных кампаниях и каталогах, это привносит в индустрию моды новое понимание. Журналисты уверены, что такую практику должны взять во внимания и другие государства, и сделать её более массовой.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Вчера, 21:00
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