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Продажи мотоциклов в РФ в 2017 году упали на 37%
Отечественный рынок мотоциклов уже третий год подряд демонстрирует отрицательные результаты. Таким образом по информации "Автостата", в прошлом году объем данного вида авто уменьшился на 36,8 процента.

Продажи мотоциклов в РФ в 2017 году упали на 37%

За двенадцать месяцев в Российской Федерации продали 7 200 мотоциклов. Покупатели чаще всего приобретали модели марки BMW. Данных средств передвижения было продано в количестве 1 500 экземпляров. Это на 9,1 процента больше прошлогодних показателей. На второй позиции оказались японские мотобайки Kawasaki. Их продали в количестве 661 единицы. В прошлом году было реализовано в два раза меньше таких моделей.

Рассматривая конкретные версии мотоциклов, стоит отметить, что наибольшей популярностью пользовался мотоцикл BMW R1200GS. Продажи этой версии увеличились на 1,8% - 334 мотоцикла. Второе место досталось Racer RC250 (304 единицы; минус 47,8%). На третьем месте значиться BMW S1000RR (255 единицы; увеличение 3,2%).
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:05
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