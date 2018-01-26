Модель Playboy Мария Лиман отметила День рождения, потратив на него миллион рублей

Ростовчанка Мария Лиман, которая стала звездой журнала Playboy, отметила свое 24-летие 25 января. В прошлом году в этот день модель потратила на празднование миллион рублей.После того, как Мария появилась на обложке глянца, ее охотно приглашают на различные телевизионные программы, шоу, киноплощадки.Лиман рассказала, что в прошлом году собственный День рождения она отпраздновала весело и шумно - было много гостей, фейерверки, дорогой ресторан.В 2018 году молодая актриса день, в который родилась, посвятила съемкам. Мария призналась, что на этот год уже запланирован выход сериалов с ее участием.Со съемочной площадки Лиман отправилась на ужин с своим молодым человеком.О подарках Мария рассказала, что все, что ей хочется, она покупает себе сама, а в этот день ей нужны рядом близкие люди.