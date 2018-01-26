Модель Playboy Мария Лиман отметила День рождения, потратив на него миллион рублей
Мария Лиман, Модель Playboy, отметила свой 24-й День рождения и рассказала, что в прошлом году в этот день потратила на празднование миллион рублей.
Ростовчанка Мария Лиман, которая стала звездой журнала Playboy, отметила свое 24-летие 25 января. В прошлом году в этот день модель потратила на празднование миллион рублей.
После того, как Мария появилась на обложке глянца, ее охотно приглашают на различные телевизионные программы, шоу, киноплощадки.
Лиман рассказала, что в прошлом году собственный День рождения она отпраздновала весело и шумно - было много гостей, фейерверки, дорогой ресторан.
В 2018 году молодая актриса день, в который родилась, посвятила съемкам. Мария призналась, что на этот год уже запланирован выход сериалов с ее участием.
Со съемочной площадки Лиман отправилась на ужин с своим молодым человеком.
О подарках Мария рассказала, что все, что ей хочется, она покупает себе сама, а в этот день ей нужны рядом близкие люди.
Ростовчанка Мария Лиман, которая стала звездой журнала Playboy, отметила свое 24-летие 25 января. В прошлом году в этот день модель потратила на празднование миллион рублей.
После того, как Мария появилась на обложке глянца, ее охотно приглашают на различные телевизионные программы, шоу, киноплощадки.
Лиман рассказала, что в прошлом году собственный День рождения она отпраздновала весело и шумно - было много гостей, фейерверки, дорогой ресторан.
В 2018 году молодая актриса день, в который родилась, посвятила съемкам. Мария призналась, что на этот год уже запланирован выход сериалов с ее участием.
Со съемочной площадки Лиман отправилась на ужин с своим молодым человеком.
О подарках Мария рассказала, что все, что ей хочется, она покупает себе сама, а в этот день ей нужны рядом близкие люди.