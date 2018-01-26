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Марсианский огород может стать реальностью через 30 лет – Ученые
Нидерландские ученые собрали первый урожай, выращенный в условиях, напоминающих Красную планету. Они отметили, что марсианский огород может стать реальностью через 30 лет.

Данные опыты проводятся в рамках проекта будущей колонизации, а пока с помощью “марсианского” грунта ученым удалось добиться роста помидоров, вместе с горохом и редисом. Они считают, что для аналогичных действий в космосе тоже не будет никаких проблем.

Марсианский огород может стать реальностью через 30 лет – Ученые


Энтузиасты считают посадку овощей обычным делом и шутливо замечают, что нужно следить за действиями местных вредителей, но в реальности стоит учесть негативное действие радиации и отсутствие важных микроорганизмов, имеющихся на Земле. Только с помощью технологий можно добиться желаемого результата в ближайшем будущем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:25
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