Марсианский огород может стать реальностью через 30 лет – Ученые
Нидерландские ученые собрали первый урожай, выращенный в условиях, напоминающих Красную планету. Они отметили, что марсианский огород может стать реальностью через 30 лет.
Данные опыты проводятся в рамках проекта будущей колонизации, а пока с помощью “марсианского” грунта ученым удалось добиться роста помидоров, вместе с горохом и редисом. Они считают, что для аналогичных действий в космосе тоже не будет никаких проблем.
Энтузиасты считают посадку овощей обычным делом и шутливо замечают, что нужно следить за действиями местных вредителей, но в реальности стоит учесть негативное действие радиации и отсутствие важных микроорганизмов, имеющихся на Земле. Только с помощью технологий можно добиться желаемого результата в ближайшем будущем.
Данные опыты проводятся в рамках проекта будущей колонизации, а пока с помощью “марсианского” грунта ученым удалось добиться роста помидоров, вместе с горохом и редисом. Они считают, что для аналогичных действий в космосе тоже не будет никаких проблем.
Энтузиасты считают посадку овощей обычным делом и шутливо замечают, что нужно следить за действиями местных вредителей, но в реальности стоит учесть негативное действие радиации и отсутствие важных микроорганизмов, имеющихся на Земле. Только с помощью технологий можно добиться желаемого результата в ближайшем будущем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:25