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Chevrolet готовит к дебюту новый компактвэн Spin на платформе седана Cobalt
В компании Chevrolet готовят к презентации компактвэн Spin, разработанный на одной платформе с седаном Cobalt. Новый автомобиль Chevrolet Spin будет реализовываться на бразильском рынке.

Chevrolet готовит к дебюту новый компактвэн Spin на платформе седана Cobalt


Накануне в сети появились фотографии нового компактвэна, скрытого под плотный камуфляж. Снимки Chevrolet Spin сделали фотошпионы во время дорожных тестов. Согласно неофициальным данным, компактвэн получит решётку радиатора в стиле модернизированного Cobalt, новые бампера, иные задние фонари и видоизменённый интерьер.

В качестве силовой установки автомобиля Chevrolet Spin выступает силовой агрегат, который может работать, как на бензине, так и на этаноле, генерируя 106 и 111 лошадиных сил. Функционируют двигатели на пару с «механикой» на 6 диапазонов и с автоматической коробкой передач.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
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