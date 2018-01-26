Chevrolet готовит к дебюту новый компактвэн Spin на платформе седана Cobalt

Накануне в сети появились фотографии нового компактвэна, скрытого под плотный камуфляж. Снимки Chevrolet Spin сделали фотошпионы во время дорожных тестов. Согласно неофициальным данным, компактвэн получит решётку радиатора в стиле модернизированного Cobalt, новые бампера, иные задние фонари и видоизменённый интерьер.В качестве силовой установки автомобиля Chevrolet Spin выступает силовой агрегат, который может работать, как на бензине, так и на этаноле, генерируя 106 и 111 лошадиных сил. Функционируют двигатели на пару с «механикой» на 6 диапазонов и с автоматической коробкой передач.